В свердловском ГУФСИН опровергли сообщение о разрешении заключенным заводить котов

ГУФСИН Свердловской области опровергло появившееся в соцсетях сообщение, что заключенным якобы могут разрешить заводить котов в местных тюрьмах. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Также в ведомстве отметили, что подобное нововведение не появлялось в одной из колоний в Екатеринбурге, как это утверждали ранее.

До этого Telegram-канал Mash писал, что в Госдуме предложили разрешить заключенным заводить котов, чтобы осужденные могли стать добрее и эмпатичнее, а инициативу уже направили в Минюст РФ. Журналисты утверждают, что питомцы уже якобы появились у заключенных в исправительных колониях Екатеринбурга и Омска с разрешения администрации.

Инициатором эксперимента выступил депутат партии «Новые люди» Георгий Арапов. Он считает, что коты положительно сказываются на психологическом состоянии заключенных, снижая уровень агрессии. А также животные, по мнению Арапова, помогают развить эмпатию, доброту и другие положительные качества.

Ранее сообщалось, что домашние животные помогают улучшить качество жизни половине россиян.