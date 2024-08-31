Полковник полиции, который избил подчиненного за вход без стука, избежал колонии

Полковник полиции избил подчиненного, который вошел в его кабинет без стука, и остался на свободе. О решении Пермского районного суда сообщает Ura.ru.

По данным агентства, обвиняемый, также являвшийся начальником отдела эксплуатации БПЛА и привязных аэростатов в управлении Росгвардии, напал на своего сотрудника после того, как тот зашел в его кабинет во время совещания по поводу ближайшей командировки на СВО. Полковник приказал подчиненному выйти, но он начал что-то говорить своему руководителю. Тогда последний схватил пострадавшего, выволок в коридор, повалил на пол и избил кулаками по голове.

Росгвардеец получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб виска. Экспертиза показала, что нападавший нанес легкий вред его здоровью. Силовик был уволен с работы и стал фигурантом уголовного дела. Мужчина отказался признать вину и рассказал, что избитый часто не исполнял приказы руководства, брал отгулы и ходил в отпуск.

Суд учел, что полковник принимал участие в спецоперации, и назначил ему наказание в виде условного лишения свободы сроком на три года. Кроме того, ему в течение года нельзя работать в правоохранительных органах. Судья не удовлетворил иск потерпевшего, который просил обидчика выплатить ему полмиллиона рублей, и назначил компенсацию в размере 50 тыс.

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