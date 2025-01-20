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Следователи возбудили дело в связи с избиением контрактников в Туве

Ховалыг: в Туве возбудили уголовное дело по факту избиения контрактников

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения россиян, проходящих службу по контракту, в военной части в республике Тыва. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

Он рассказал, что провел встречу с руководителем военного следственного отдела СК РФ по Абаканскому гарнизону Аркадием Ултургашевым.

«Уголовное дело возбуждено. Подозреваемый установлен», — говорится в заявлении.

По словам главы республики, следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. В том числе специалисты займутся поисками лиц, которые в прошлом также могли пострадать из-за действий «героя» видео с избиением контрактников.

19 января Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись, на которой запечатлено избиение контрактников в воинской части № 55115 в городе Кызыле (столице Тувы). Причиной для нападения послужили жалобы граждан, получивших ранения в ходе боевых действий, на планы командования вернуть их на фронт до завершения лечения.

Впоследствии специальный представитель главы региона по вопросам специальной военной операции (СВО) Тимур Куулар заявил, что все виновные понесут заслуженное наказание. Как он сказал, нападение было совершено офицерами военной полиции.

Ранее в Пермском крае вынесли приговор полковнику полиции, избившему подчиненного за вход в его кабинет без стука.

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