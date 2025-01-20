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Суд заочно арестовал воевавшую на стороне ВСУ женщину из Дании

Суд в Москве заочно арестовал наемницу из Дании Аннабель Йоргенсен
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СК РФ

Хамовнический районный суд Москвы заочно арестовал датчанку Аннабель Йоргенсен, которую обвиняют в том, что она, будучи наемницей, воевала на стороне ВСУ в Курской области. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката гражданки Дании.

«Суд избрал Аннабель Йоргенсен меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Она начнет действовать с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — рассказал юрист.

Йоргенсен до того, как принять участие в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины, была солдатом датской обороны и проходила службу в Ираке. На Украину датчанка приехала в начале 2024 года через Польшу. После этого, как выяснил СК, она попала «в пункт постоянной дислокации одного из наемнических формирований», который связан с украинской националистической партией «Правый сектор» (организация запрещена в России).

Затем она вступила в штурмбат 129-й отдельной бригады теробороны ВСУ.

Ранее в России заочно осудили гражданина Латвии, воевавшего на стороне ВСУ.

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