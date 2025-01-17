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В международный розыск объявили почти 590 наемников ВСУ

СК РФ: 589 наемников ВСУ были объявлены в международный розыск
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Более 580 иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), были объявлены в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в официальном Telegram-канале.

Из заявления следует, что всего фигурантами уголовных дел стали 845 человек из 55 зарубежных государств.

«К настоящему времени в международный розыск объявлены 589 наемников. 86 дел уже расследовано, и вынесено 49 приговоров», — подчеркнули в ведомстве.

14 января журналисты ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщили, что группа украинских военнослужащих сдалась в плен Вооруженным силам РФ в Суджанском районе Курской области. При этом среди сложивших оружие бойцов оказался один наемник ВСУ из Колумбии.

На следующий день Ленинский районный суд Курска избрал иностранцу, ставшему фигурантом уголовного дела о наемничестве, меру пресечения в виде заключения под стражу. Сколько именно он проведет в СИЗО, в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области не уточнили.

Ранее в Чехии увеличили тюремный срок наемнику ВСУ, занимавшемуся мародерством в зоне конфликта.

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