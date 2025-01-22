Врач оценила пользу меда и имбиря для борьбы с простудой

Куркума, черный перец, имбирь, корица, мед, лимон, каркаде и шиповник могут немного помочь в борьбе с простудными заболеваниями, однако не вылечат их. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.

По ее словам, эти продукты могут простимулировать защитные реакции организма, потому что являются природными естественными иммуномодуляторами. При этом при появлении выраженных симптомов болезни справиться с ней они не помогут.

«Как общеукрепляющее средство неспецифическое может применяться», — сказала Логина.

Заведующий взрослым поликлиническим отделением поликлиники № 2 Красногорской больницы Дмитрий Макаров до этого говорил, что при вирусной инфекции необходимо много пить. Он отметил, что вода, в том числе с добавлением лимона и, при отсутствии аллергии, меда, клюквенный морс, легкий куриный бульон предотвратят обезвоживание и облегчат общее состояние.

Он также посоветовал регулярно полоскать горло, увлажнять слизистую носа, а также использовать комнатные увлажнители, чтобы воздух в помещении не был сухим.

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