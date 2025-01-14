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Россиянам рассказали, как облегчить симптомы простуды

Врач Макаров: витамины С и D способствуют облегчению симптомов простуды
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Зима — время острых респираторных инфекций. Как облегчить симптомы простуды и быстро победить вирус в интервью РИАМО рассказал заведующий взрослым поликлиническим отделением поликлиники № 2 Красногорской больницы Дмитрий Макаров. По его словам, витамин C сокращает продолжительность заболевания, а витамин D снимает воспаление и поддерживает иммунитет.

«При вирусной инфекции необходимо много пить: вода, в том числе с добавлением лимона и, при отсутствии аллергии, меда, клюквенный морс, легкий куриный бульон предотвратят обезвоживание и облегчат общее состояние», — сказал Макаров.

Он также посоветовал регулярно полоскать горло, увлажнять слизистую носа, а также использовать комнатные увлажнители, чтобы воздух в помещении не был сухим.

Заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько до этого говорила, что частые простуды и осложнения в виде гайморита могут быть связаны не только с ослабленным иммунитетом или неблагоприятными условиями окружающей среды. Причина, по ее словам, может скрываться в нарушениях прикуса.

Ранее врач объяснила, сколько воды нужно пить в зимний период.

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