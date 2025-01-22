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В Новосибирской области из-за ветра автобус с 17 пассажирами занесло в кювет

В Новосибирской области автобус с пассажирами слетел в кювет

В Новосибирской области произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего из Кемерово в Новосибирск. Об этом сообщает Ngs.ru.

Инцидент произошел на Северном объезде, недалеко от поселка Октябрьский. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале ACT-54 Black, транспортное средство сошло с дороги и улетело в кювет. Причиной произошедшего стал сильный ветер.

В момент аварии в салоне находились 17 пассажиров, о пострадавших не сообщается. Их пересадили на другой автобус, который также следовал до пункта назначения.

«К месту ДТП направляется «Кировец» подрядной организации для эвакуации автобуса из кювета», – сообщается в публикации.

До этого в Башкирии на трассе «Урал» загорелся автобус, следовавший в Уфу. В момент аварии внутри находились три водителя и девять пассажиров, они не пострадали.

Пожарные ликвидировали возгорание. Находившихся в салоне людей посадили в служебные автомобили и направили в гостиницу.

Ранее школьный автобус проехался по ноге мальчика в российском регионе и попал на видео.

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