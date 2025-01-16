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Школьный автобус проехался по ноге мальчика в российском регионе и попал на видео

Тюменский школьный автобус проехался по ноге ученика и попал на видео

В Тюмени школьный автобус проехался по ноге ученика. Об этом сообщается в Telegram-канале ГИБДД по Тюменской области.

«ДТП случилось на ул.Избышева, на остановке школьного автобуса. Предварительно, дети ждали школьный автобус, играли. 8-летний школьник либо сам упал, либо кто-то из детей толкнул его. Нога мальчика попала под колесо автобуса. Ребенок получил ушиб», — говорится в публикации.

Отмечается, что автобусом управлял опытный водитель. Госавтоинспекция проводит проверку.

До этого в Одинцово автобус попал в ДТП, въехав на территорию школы.

«Очевидцы рассказали: водитель, сдавая назад, зацепил бордюр, попытался его преодолеть, но переборщил с газом — в итоге автобус не только перескочил препятствие, но и врезался в забор», — передает Telegram-канал «ОИНФО: Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка».

Ранее под Петербургом водитель прострелил глаз собаке Рыжику.

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