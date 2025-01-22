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В Иране произошла авария на нефтехранилище

В иранском городе Рей случилась авария на нефтехранилище объемом 18 тыс. тонн
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Charlie Riedel/AP

Авария на нефтехранилище произошла в иранском городе Рей, который расположен в 10 км южнее Тегерана. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim в Telegram-канале.

«Генеральный директор национальной нефтеперерабатывающей компании сообщил об аварии на нефтяном хранилище емкостью 18 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

Другие подробности агентство не приводит.

На месте находятся пожарные бригады, ситуация взята под контроль, сообщило Mehrnews.

Один из пожарных, находившихся на месте происшествия, рассказал журналистам, что возгорание произошло около 10:00 мск. Есть ли пострадавшие, не уточняется.

18 января в Тегеране произошла стрельба у здания верховного суда Ирана. Целью атаки стали судьи, которые работали с преступлениями против национальной безопасности, шпионажем и терроризмом. Власти страны расценили произошедшее как теракт.

Ранее Иран отгрузил нефть из запасов в Китае, чтобы помочь союзникам на Ближнем Востоке.

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