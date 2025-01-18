Двое судей убиты у здания верховного суда Ирана

В Тегеране произошла стрельба у здания верховного суда Ирана, убиты двое судей. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу судебной власти исламской республики.

Погибшие судьи работали с преступлениями против национальной безопасности, шпионажем и терроризмом.

Изначально считалось, что еще один судья ранен, однако по уточненной информации ранения получил один из телохранителей. Власти страны расценивают произошедшее как теракт.

В июле прошлого года в Тегеране был ликвидирован глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания в результате удара израильских войск. Он прибыл в столицу Ирана, чтобы принять участие в церемонии инаугурации президента страны Масуда Пезешкиана, но во время атаки в резиденцию, где остановился один из руководителей палестинского движения, попала ракета. В результате он и его телохранитель погибли.

Иранские власти назвали произошедшее терактом. Пезешкиан пообещал отомстить Израилю за главу политбюро ХАМАС.

Ранее в Кремле осудили убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.