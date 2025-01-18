Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Двое судей убиты у здания верховного суда Ирана

IRNA: в Тегеране произошла стрельба у здания верховного суда Ирана
close
Shutterstock

В Тегеране произошла стрельба у здания верховного суда Ирана, убиты двое судей. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу судебной власти исламской республики.

Погибшие судьи работали с преступлениями против национальной безопасности, шпионажем и терроризмом.

Изначально считалось, что еще один судья ранен, однако по уточненной информации ранения получил один из телохранителей. Власти страны расценивают произошедшее как теракт.

В июле прошлого года в Тегеране был ликвидирован глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания в результате удара израильских войск. Он прибыл в столицу Ирана, чтобы принять участие в церемонии инаугурации президента страны Масуда Пезешкиана, но во время атаки в резиденцию, где остановился один из руководителей палестинского движения, попала ракета. В результате он и его телохранитель погибли.

Иранские власти назвали произошедшее терактом. Пезешкиан пообещал отомстить Израилю за главу политбюро ХАМАС.

Ранее в Кремле осудили убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами