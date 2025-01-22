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Россиянин зашел в ювелирный салон за «подарком для дочери» и обокрал его на 2 млн рублей

Петербуржец зашел в ювелирный салон за подарком и обокрал его на 2 млн рублей
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Shutterstock/ChiccoDodiFC

В Санкт-Петербурге правоохранители расследуют кражу колец с драгоценными камнями из ювелирного салона. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

Инцидент произошел 21 января в магазине, расположенном в доме 1/7 по Михайловской улице. По словам работницы салона, к витрине подошел неизвестный и попросил показать ему несколько изделий под предлогом дальнейшего приобретения для подарка дочери. В какой-то момент продавец отвлеклась, тогда злоумышленник взял три кольца из белого золота с бриллиантами и скрылся.

Сумма ущерба составила 1,9 млн рублей.

Сотрудники МВД решают вопрос о возбуждении уголовного дела и разыскивают злоумышленника.

До этого в Мордовии налетчики вынесли из ювелирного магазина украшения на 10 млн рублей. Предполагаемые преступники уехали в Москву, где их задержали местные правоохранители.

Ранее в Омске пенсионер попросил знакомых купить продукты и лишился 900 тысяч рублей.

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