Налетчики вынесли из ювелирного магазина украшения на 10 млн рублей

В Москве задержали налетчиков на ювелирный магазин в Мордовии

В Москве правоохранители поймали предполагаемых налетчиков на ювелирный магазин в Мордовии. Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

Два мужчины проникли в ювелирный салон, расположенный на улице Коваленко в Саранске, разбили кувалдой витрины и вынесли с прилавков украшения общей стоимостью десять миллионов рублей. Похищенные ценности, по версии правоохранителей, злоумышленники сбыли в Москве.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики вышли на след подозреваемых и задержали их в арендованной квартире в Москве, после чего доставили в Саранск», — говорится в сообщении.

У подозреваемых изъяли 660 тысяч рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» УК РФ.

Ранее в Омске пенсионер попросил знакомых купить продукты и лишился 900 тысяч рублей.