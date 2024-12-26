В Омске пенсионер попросил знакомых купить продукты и лишился 900 тыс рублей

В Омске знакомые ограбили пенсионера, который попросил их сходить в магазин

В Омске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении трех граждан за хищение у пенсионера почти миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в октябре 2024 года житель Омска попросил знакомую сходить в магазин за продуктами и дал женщине свою банковскую карту. Во время покупки женщина узнала, что на счету мужчины находится крупная сумма денег и решила похитить средства.

В преступную схему россиянка вовлекла своего сожителя и племянника, за два дня сообщники через разные банкоматы сняли с карты более 900 тысяч рублей. Потерпевший обратился в правоохранительные органы, подозреваемых в хищении задержали, было возбуждено уголовное дело о хищении средств с банковского счета по предварительному сговору.

Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, обвиняемым может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее пара омских пенсионеров отдала мошенникам 20 млн рублей из-за «госизмены».