Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Омске пенсионер попросил знакомых купить продукты и лишился 900 тыс рублей

В Омске знакомые ограбили пенсионера, который попросил их сходить в магазин
close
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

В Омске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении трех граждан за хищение у пенсионера почти миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в октябре 2024 года житель Омска попросил знакомую сходить в магазин за продуктами и дал женщине свою банковскую карту. Во время покупки женщина узнала, что на счету мужчины находится крупная сумма денег и решила похитить средства.

В преступную схему россиянка вовлекла своего сожителя и племянника, за два дня сообщники через разные банкоматы сняли с карты более 900 тысяч рублей. Потерпевший обратился в правоохранительные органы, подозреваемых в хищении задержали, было возбуждено уголовное дело о хищении средств с банковского счета по предварительному сговору.

Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, обвиняемым может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее пара омских пенсионеров отдала мошенникам 20 млн рублей из-за «госизмены».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами