На Урале подростки подожгли релейные шкафы за вознаграждение в 10 тыс. руб.

В Свердловской области несколько подростков за вознаграждение в 10 тыс. руб. подожгли релейный шкаф на железной дороге. Об этом РИА Новости сообщили в Следственном комитете России.

Уточняется, что несовершеннолетних задержали. Возбуждено уголовное дело в связи с «совершением ими террористического акта на объектах железной дороги».

«Инструкции о том, как и где совершить поджоги, подозреваемые получили через мессенджер. За выполнение преступных действий им было обещано 10 тыс. руб.», — сказали в СК России.

Подростки подожгли релейный шкаф в первой половине января. Он находится на участке перегона Красноуфимск – Зюрзя Горьковской железной дороги (юго-запад Свердловской области). В результате повреждения получило оборудование, которое обеспечивает бесперебойное и безопасное движение пассажирских и грузовых поездов, что создало опасность для безопасности движения поездов.

После совершения преступления злоумышленников задержали сотрудники правоохранительных органов.

«Проведены обыски, допросы, назначен ряд экспертиз. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.

До этого сообщалось, что двое россиян получили до 13 лет лишения свободы за поджог военкомата на Кубани. Отмечалось, что мужчины стали общаться и пошли на преступление на фоне негативного отношения к проведению специальной военной операции и мобилизации.

Ранее мужчина протаранил военкомат и поджег автомобиль во Владимирской области.