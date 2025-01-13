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Двое россиян подожгли военкомат и получили до 13 лет колонии

Южный военный суд вынес приговоры краснодарцам, совершившим поджог военкомата
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Depositphotos

Двое россиян получили до 13 лет лишения свободы за поджог военкомата на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

В 2022 году Борис Гончаренко предложил своему знакомому Богдану Абдурахманову, с которым стал общаться на фоне негативного отношения к проведению специальной военной операции и мобилизации, совершить поджог здания одного из местных военкоматов. Тот согласился и 5 октября забрал изготовленные Гончаренко зажигательные изделия.

Гончаренко остался дома, а его подельник выехал в Горячий Ключ. Там он остановился у здания выбранного военкомата и бросил в стеклянную часть входной двери бутылки с зажигательной смесью, причинив материальный ущерб. Огонь потушили дежурные, обошлось без пострадавших.

Сообщников вскоре задержали и осудили за совершение террористического акта. Согласно решению суда, Абдурахманов получил 13 лет колонии строгого режима, а Гончаренко — 12, при этом каждый из них проведет 4,5 года от назначенного срока в тюрьме.

Ранее мужчина протаранил военкомат и поджег автомобиль во Владимирской области.

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