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Кот по кличке Макс чудом выжил после стирки в стиральной машине

В Швеции женщина случайно постирала кота в стиральной машине, животное выжило
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Shutterstock

В Швеции пожилая хозяйка кота по кличке Макс запустила стирку, не обратив внимания, что внутри машинки отдыхал ее питомец. Животное постиралось вместе с вещами и чудом выжило. Об этом сообщает Aftonbladet.

Женщина установила программу стирки на температуру 40 градусов и пошла заниматься своими делами. Кота внутри барабана она заметила за несколько минут до окончания стирки. Пенсионерка очень испугалась и сразу же выключила устройство. По ее словам, когда она открыла дверцу, Макс не шевелился. Она сразу отвезла питомца в ветклинику, где ей сообщили, что кот жив и поправится. Через три дня пребывания в кошачьем стационаре кот вернулся домой.

Собеседница СМИ переживала, что у Макса будет сильный стресс. Но, по ее словам, животное быстро оправилось после инцидента и ведет себя как обычно.

Ранее жительница Челябинска прополоскала кота в стиральной машине, животное спасли.

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