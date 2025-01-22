В Госдуме объяснили смысл изменения системы оплаты отопления

С марта в России вступят в силу изменения системы оплаты отопления, которые запрещают распределять сумму в течение всего года. Это позволит жителям платить только за фактически потребленные ресурсы и восстановит справедливость, объяснил RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Напомним, с 1 марта Минстрой планирует перенести приоритет в оплате отопления на осенне-зимний период, когда фактически услуга потребляется. Эти изменения позволят платить только за реально потребленное тепло по счетчикам, что сделает весь процесс более справедливым и понятным, пояснил Чаплин, подчеркнув, что для россиян, которые уже перешли на такую систему и платят за тепло лишь зимой, ничего не изменится.

«Новые правила направлены на то, чтобы стимулировать все регионы перейти на оплату по фактическому потреблению», — отметил депутат.

Действовавшая ранее равномерная оплата, распределенная по всему году, вводилась для снижения финансовой нагрузки на россиян. Однако такой механизм не совсем логичен, так как жителям приходилось летом оплачивать услугу, которую они не получают, подчеркнул Чаплин.

Кроме того, в этом году ввели штраф в 800 рублей за самовольную замену радиаторов без согласования с местными властями, напомнил Чаплин. Это позволит предотвратить несанкционированное вмешательство в инженерные системы, что может навредить всему дому, заключил парламентарий.

В Минстрое сообщали, что регионы, которые выбрали схему равномерной оплаты в течение 12 месяцев, смогут ее сохранить. Но субъекты, которые реализовали оплату по факту, перейти на равномерную уже не смогут. Подчеркивается, что оплата на основе показаний прибора учета «более прозрачна».

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