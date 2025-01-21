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В России запретят равномерную оплату за отопление

Минстрой запретит равномерную оплату за отопление с 1 марта
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Andrzej Rostek/Shutterstock/FOTODOM

Минстрой России принял решение запретить равномерную оплату за отопление с 1 марта. Об этом заявил заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя России Дмитрий Нифонтов, пишет ТАСС.

«С 1 марта вступит в силу постановление, которым будет установлен запрет на принятие решения об оплате отопления равномерно в течение года», — отметил он.

Нифонтов обратил внимание на то, что регионы, которые выбрали схему равномерной оплаты в течение 12 месяцев, смогут ее сохранить. Но субъекты, которые реализовали оплату по факту, перейти на равномерную уже не смогут, уточнил он.

«Мы стимулируем к переходу всех на оплату по факту», — подчеркнул чиновник.

Нифонтов добавил, что оплата на основе показаний прибора учета «более прозрачна».

В декабре прошлого года эксперт по ЖКХ Александр Люшин сообщил, что если в зимнее время в квартире нет должного отопления, в первую очередь следует обратиться в управляющую компанию. Чтобы получить перерасчет за те дни, когда не было отопления, он посоветовал пригласить специалистов из УК, чтобы составить протокол. При этом обращение на перерасчет нужно подавать не коллективно, а индивидуально.

Ранее россиянам дали советы, как сэкономить после подорожания услуг ЖКХ в 2025 году.

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