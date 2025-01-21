Депутат открыл стрельбу по мигрантам, которые с ножами требовали отдать им женщину

В Самаре депутат Кировского райсовета Сергей Турусин начал стрельбу из машины по мигрантам, которые требовали отдать им его знакомую. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев.

По его данным, знакомая депутата стала свидетельницей того, как пьяные мигранты избивали местного жителя. Женщина вызвала скорую помощь, также на место инцидента приехала полиция. Матвеев отмечает, что нарушителей порядка не задержали. Мигранты решили не отпускать женщину, в результате чего она позвонила Турусину и попросила помощи.

«Отъезд пожаловавшейся на дебоширов «свидетельницы» не понравился разгоряченным «южанам»: они обступили машину депутата и стали бить в ней стекла и тыкать внутрь ножами, требуя выдать беглянку», — пишет Матвеев.

В результате Турусин открыл огонь из травматического пистолета через разбитое стекло. На опубликованных кадрах видно, что после очередного приезда полиции 10 мигрантов обступили правоохранителей и продолжали угрожать свидетельнице и депутату, используя нецензурную брань.

До этого в Подмосковье задержали мигранта, который пытался скрыться от полиции на тракторе.

«Во время патрулирования сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по г.о. Красногорск Московской области заметили трактор, который мешал дорожному движению на улице Липовой Рощи», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что сотрудники полиции попросили мужчину остановить транспортное средство, но водитель поехал дальше.

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