В Подмосковье задержали мигранта, который пытался скрыться от полиции на тракторе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Во время патрулирования сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по г.о. Красногорск Московской области заметили трактор, который мешал дорожному движению на улице Липовой Рощи», — говорится в сообщении.

Сообщается, что сотрудники полиции попросили мужчину остановить транспортное средство, но водитель поехал дальше.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как трактор едет по двору жилого дома, при этом за ним следует полиция. Уточняется, что мужчина остановил транспорт и убежал, когда понял, что скрыться от полиции не получится.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали мигранта. Нарушителем оказался гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который пребывал в России нелегально. Во время допроса мужчина сообщил, что транспорт принадлежит его знакомому, который попросил поработать за него несколько часов. Мужчина также признал, что впервые управлял трактором.

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