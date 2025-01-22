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Электричка незапланированно остановилась на станции «Тушино» из-за пассажира

МЖД: поезда Рижского направления следуют с опозданием из-за помощи пассажиру
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Максим Блинов/РИА Новости

Электрички Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) и второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) в сторону Москвы следуют с отклонением от графика. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной магистрали.

Отмечается, что это произошло из-за незапланированной остановки поезда на станции «Тушино» для оказания медицинской помощи пассажиру.

Там добавили, что МЖД принимает меры для сокращения времени опоздания задержанных поездов.

16 января сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров торжественно открыли обновленный городской вокзал Щербинка на линии Московского центрального диаметра (МЦД-2), который снова запущен в эксплуатацию после проведения реконструкции.

С 2025 года стартовал национальный проект «Эффективная транспортная система», рассчитанный до 2030 года. Он станет «бесшовным» продолжением завершающегося в этом году нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что российский школьник соскользнул под поезд в метро прямо перед составом и выжил.

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