Электричка незапланированно остановилась на станции «Тушино» из-за пассажира

Электрички Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) и второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) в сторону Москвы следуют с отклонением от графика. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной магистрали.

Отмечается, что это произошло из-за незапланированной остановки поезда на станции «Тушино» для оказания медицинской помощи пассажиру.

Там добавили, что МЖД принимает меры для сокращения времени опоздания задержанных поездов.

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