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Российский школьник соскользнул под поезд в метро прямо перед составом и выжил

В казанском метро школьник соскользнул под поезд и выжил
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Телеграм-канал «Казань на максималках»

В Казани подросток соскользнул под поезд прямо перед приближающимся составом. Об этом сообщает издание KazanFirst в Telegram-канале.

По информации издания, инцидент произошел в казанском метро, на станции «Кремлевская» 14 января. По предварительной информации, юноша упал прямо под приближающийся состав. Судя по кадрам, сделанным очевидцами, подросток выжил, но получил травмы. Его засняли на лавочке вестибюля, вся кофта у несовершеннолетнего пропиталась кровью.

Другие подробности случившегося не уточняются. На месте работают сотрудники метрополитена и экстренных служб.

Движение поездов на станции приостановлено. Пассажиров вывели из вагонов поезда.

До этого в метро Москвы на станции «Бабушкинская» пассажирка упала на рельсы и выжила.

Ранее в Москве мужчина разозлился, что не успел зайти в вагон метро, и разбил окно поезда.

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