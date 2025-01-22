Иностранцы стали чаще бронировать отели для отдыха в Москве на новогодние праздники

В 2025 году иностранные туристы бронировали размещения в Москве на новогодние праздники на 10% чаще, чем годом ранее. Об этом «Москве 24» рассказали в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

По их данным, на столицу пришелся 61% от всех бронирований в России от иностранцев. Помимо этого, примерно на 10% увеличилось количество бронирований в целом по стране. Зарубежные туристы тратили на размещение в российских отелях и апартаментах в среднем 8,4 тыс. рублей за ночь.

«Спрос иностранцев на отдых в РФ продолжает динамику, заданную летом: несмотря на суровый климат в холодный сезон, на зиму в целом мы видим прирост бронирований на 15%. Многие рассматривают поездку в страну как возможность окунуться в атмосферу настоящей зимы и получить уникальные впечатления», — сказала управляющий директор «Островка» Дарья Кочеткова.

Чаще всего в Россию приезжали туристы из стран Азии (47% всех бронирований), Ближнего Востока (36%), а также СНГ и Грузии (9%).

В пресс-службе сервиса Островок по запросу «Газеты.Ru» до этого сообщили, что число бронирований россиянами отелей по стране на февраль 2025 года увеличилось на 10% к аналогичному периоду 2024 года.

Ранее сообщалось, что крупнейшая в России сеть отелей выйдет на рынок Израиля.