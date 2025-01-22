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Крупнейшая в России сеть отелей выйдет на рынок Израиля

Глава Azimut Hotels Бродовский сообщил об открытии двух отелей в Израиле
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Lee Charlie/Shutterstock/FOTODOM

Гостиничная сеть Azimut Hotels откроет две новые точки в Тель-Авиве и Иерусалиме. Об этом в интервью РБК рассказал генеральный директор компании Максим Бродовский.

По его словам, первое заведение может начать работу уже к середине 2025 года. Точное местоположение новых объектов неизвестно.

Бродовский отметил, что новые точки будут рассчитаны примерно на 120 номеров. Глава компании уточнил, что для реализации проектов были инвестированы средства от реализации европейских активов.

«Несмотря на все геополитические и экономические сложности, отношения между людьми чаще всего остаются хорошими», — заявил Бродовский.

Он подчеркнул, что гостиницы станут «важным подспорьем и для путешественников», которые посещают страну по личным делам или работе.

До этого сервис Островок сообщил, что число бронирований россиянами отелей по стране на февраль 2025 года увеличилось на 10% к аналогичному периоду 2024 года. По данным пресс-службы, среди российских направлений особенно заметно увеличилось число бронирований в Нижнем Новгороде.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить в отпуске.

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