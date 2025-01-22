Стало известно, где россияне предпочли провести февральский отпуск

Число бронирований россиянами отелей в Нижнем Новгороде выросло более чем на 50%

Число бронирований россиянами отелей по стране на февраль 2025 года увеличилось на 10% к аналогичному периоду 2024 года. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок.

Среди российских направлений особенно заметно увеличилось число бронирований в Нижнем Новгороде (+54%), Калининграде (+46%), Сочи (+42%), Екатеринбурге (+41%). Высокие темпы роста спроса также зафиксированы в Санкт-Петербурге (+29% бронирований), Ярославле (+25%), Терсколе (+20%).

В топ-10 городов по числу бронирований на февраль 2025 года входят Москва, Санкт-Петербург, Эсто-Садок, Иркутск, Сочи, Мурманск, Красная Поляна, Архыз, Калининград, Казань.

Средняя стоимость забронированной ночи в российских объектах размещения в феврале составляет 6,2 тыс. рублей. Показатель вырос на 5% относительно прошлого года.

В разрезе бронирований по типам объектов размещения зафиксирован рост спроса на размещение в отелях категории пять звезд и глэмпинги – на 39%, четыре звезды – на 18%, апартаменты – 15%, три звезды – 13%.

При этом число бронирований отелей в зарубежных направлениях на февраль увеличилось на 9%. Заметно выросло число бронирований в Грузии и странах Азии (Индонезия, Вьетнам, Китай) – в два раза. На Филиппинах рост составил 43%, в Белоруссии – 41%, Японии и Азербайджане – 28%, в пределах 20% отмечается увеличение в Испании, Казахстане, Турции и ОАЭ.

В десятку стран-лидеров по числу бронирований на февраль вошли Таиланд, Белоруссия, Турция, ОАЭ, Италия, Франция, Грузия, Китай, Вьетнам, Армения.

Средняя стоимость забронированной ночи в зарубежных объектах размещения в феврале составляет 10,4 тыс. рублей (+12% год к году).

При выборе размещения за рубежом интерес российских туристов сместился в сторону более бюджетных вариантов: спрос на апартаменты и хостелы вырос на 64% год к году, на отели категории две звезды – на 33%. Рост спроса на гостиницы пять звезд – 25%.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить в отпуске.