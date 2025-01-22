Турэксперт назвал главные ошибки россиян на отдыхе

Одной из самых частых ошибок российских путешественников является решение бронировать отдых не в турагентствах. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

По его словам, в этом случае они не смогут обезопасить себя на случай отмены рейсов. Кроме того, к ошибкам эксперт отнес отказ от покупки медицинской страховки, потому что получить помощь за границей может быть очень дорого. Он добавил, что многие россияне также забывают, что карты «МИР» не принимаются в большинстве стран.

Помимо этого, туристы могут забыть изучить местные правила въезда и выезда.

«Человек не понимает, из какой страны кораллы и статуэтку Будды можно вывозить, а из какой — нельзя. Из какой страны вообще нельзя лекарства вывозить. В некоторых странах имеет значение срок действия загранпаспорта, и если он скоро заканчивается, вас просто могут не пустить. То есть миллион условий, которые необходимо знать», — заключил Мкртчян.

Бизнесмен Алексей Гуреев до этого говорил, что желающим поехать в Китай россиянам следует заранее позаботиться о финансовой безопасности. Большая часть российских банковских карт там не работает, но если решить этот вопрос до поездки, то проблем не будет, рассказал он.

Ранее сообщалось, что застрявшие в Индии россияне обвинили консульство в бездействии.