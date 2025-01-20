Российским туристам объяснили, как удобнее расплачиваться в Китае

Желающим поехать в Китай россиянам следует заранее позаботиться о финансовой безопасности. Большая часть российских банковских карт там не работает, но если решить этот вопрос до поездки, то проблем не будет, рассказал 360.ru бизнесмен Алексей Гуреев, часто работающий в КНР.

Расплачиваться в Китае можно с помощью выпущенных Россельхозбанком карт UnionPay. Причем выпустить ее лучше сразу в юанях — так обмен по курсу будет выгоднее, но к китайским сервисам карта все равно не привяжется, отметил эксперт. Наличные с таких карт можно в любом банкомате, но с комиссией, хотя и не такой большой — по словам бизнесмена, с него снимали максимум 432 рубля за снятие 3 тыс. юаней. В терминалах UnionPay проблем с российскими картами обычно нет, заверил Гуреев, назвав минусом лишь невозможность их привязки к сервисам WeChat Pay и Alipay, через которые удобнее всего расплачиваться за товары и услуги.

За помощью в этом вопросе можно обратиться к русскоговорящему гиду, который может помочь с переводом налички на сервис для оплаты, чаще это — WeChat. Также можно оформить карту иностранного банка — к примеру, Киргизии, Таджикистана. Такая услуга обычно стоит от 15 до 30 тыс. рублей, а пополняется счет переводом с карты «Мир».

«Плюсы — меньше шансов внезапной блокировки банка и сбоев при оплате в Европе. Минусы — комиссии за переводы, снятие наличных, покупки в магазинах», — объяснил бизнесмен.

Гуреев также призвал помнить, что при посещении музеев и достопримечательностей с собой нужно иметь паспорт либо его скан в телефоне, а гостиницы и авиабилеты на местные авиалинии порекомендовал заказывать на Trip.com, так как там можно платить картой «Мир».

Напомним, до этого турэксперты сообщали, что недельный тур в Китай с экскурсиями, перелетом и проживанием обойдется россиянам в 300 тыс. рублей на одного человека.

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