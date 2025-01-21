Застрявшие в Индии россияне обвинили консульство в бездействии

Российских туристов не выпускают из Индии из-за проблем с документами. Об этом екатеринбурженка Ирина Птухина, родственники которой остаются за границей, рассказала E1.ru.

Четверо туристов из Екатеринбурга улетели на Гоа и должны были вернуться домой 19 января, однако перед вылетом двое из них не нашли своих паспортов. По словам Ирины, финалистки конкурса «Мисс Екатеринбург — 2021», ее мама и муж остались в Индии, а она вернулась в Россию вместе с семимесячной дочкой.

«Муж с моей мамой поехали на экскурсию в Мумбаи. После экскурсии они домой вернулись, а паспорта потеряли. Это выяснилось неожиданно уже перед нашим вылетом домой. Возможно, они их потеряли или документы украли», — предположила екатеринбурженка.

Сейчас она очень переживает за близких и пытается сделать все возможное, чтобы вернуть их.

«Мы позвонили в аэропорт и в турагентство. Нас все просто игнорируют. Они поехали в полицию, написали заявление. Нам сказали, что с ним можно на самолете добраться до Мумбаи, где находится консульство. В итоге в аэропорту их развернули, они поехали туда на такси. Добирались 18 часов. В консульстве сказали, что нужен оригинал российского паспорта или двое человек русских, которые могут письменно подтвердить, что мой муж и мама действительно из России», — рассказывает Ирина.

Однако у ее родственников при себе есть сканы российских и загранпаспортов, а также распечатанная виза для въезда в страну. При этом денег у них на руках, по словам женщины, практически не осталось. В ожидании решения проблемы с документами они были вынуждены заселиться в отель неподалеку от консульства.

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