В Турции утвердили 40 пожизненных сроков уроженцу Узбекистана за теракт в ночном клубе

Верховный суд Турции утвердил приговор в 40 пожизненных сроков, к которым был приговорен исполнитель теракта в стамбульском ночном клубе в 2017 году. Об этом сообщил телеканал CNN Türk.

Суд рассмотрел ходатайства со стороны осужденного уроженца Узбекистана Абдулгадира Машарипова и постановил, что приговоры не противоречат нормам закона.

В 2020 году его признали виновным в предумышленном убийстве 39 и покушении на убийство 79 человек, и назначил наказание в виде 40-кратного пожизненного заключения с отягчающими обстоятельствами и 1 368 годам тюрьмы по каждой из статей.

Нападение на ночной клуб «Reina» в районе Стамбула Ортакёй произошло 1 января 2017 года. Террорист убил полицейского у ворот клуба, а затем открыл огонь из автомата по толпе. В момент нападения в ночном клубе находились 700—800 человек, которые праздновали Новый год. Несколько человек спрыгнули в Босфор, чтобы спастись. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Ранее сообщалось, что в Турции судят кураторов теракта в «Крокусе».