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Четверо грабителей украли из подмосковного ПВЗ товары на миллион рублей

РЕН ТВ: в Подмосковье четверо грабителей украли из ПВЗ товары на миллион рублей
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Shutterstock

В Подмосковье четверо злоумышленников украли из ПВЗ маркетплейса товары почти на миллион рублей. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел 18 января в Одинцове. Четверо грабителей — 30-летний мужчина, двое 19-летних юношей и 17-летний подросток в темное время суток похитили из пункта выдачи заказов товары, стоимость которых оценили почти в миллион рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. В их отношении возбуждено уголовное дело, прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого рабочий делал ремонт в Воронежской области и украл у хозяев дома драгоценности на 4 млн рублей и сдал их в ломбард. Подозреваемого в краже быстро задержали.

Ранее пьяный грабитель ворвался в магазин с игрушечным пистолетом и застрял за прилавком.

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