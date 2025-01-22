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У берегов Японии нашли останки российского моряка, который пропал восемь лет назад

В Охотском море нашли останки моряка из Холмска Фролова, пропавшего в 2017 году
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Личный архив

Между Сахалином и Японией в Охотском море нашли останки российского моряка, который пропал более семи лет назад. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, эксперты определили, что останки принадлежат 51-летнему Андрею Фролову — уроженцу Холмска. В последний раз его видели в ноябре 2017 года, когда он выходил в море из китайского порта Вэйхай на рыболовном судне FIT, на котором работал электромехаником. Однако в пункт назначения он не прибыл и все эти годы числился пропавшим без вести.

В причинах трагедии предстоит разобраться полиции, заключил источник канала в правоохранительных органах.

На прошлой неделе пропавшая в феврале 2024 года в Дагестане 22-летняя спортсменка Анна Цомартова вышла на связь с правозащитниками Кризисной группы СK SOS. Администратор Telegram-канала «Анна Цомартова» случайно узнала об этом, когда увидела видеосообщения от отца пропавшей дагестанки Заиры.

Ранее в Минобороны разработали единый механизм действий для поиска пропавших бойцов СВО.

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