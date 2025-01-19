Пропавшая в Дагестане спортсменка вышла на связь

Пропавшая в феврале 2024 года в Дагестане 22-летняя спортсменка Анна Цомартова вышла на связь с правозащитниками Кризисной группы СK SOS. Об этом сообщает ростовский портал 161.RU.

Утверждается, что администратор Telegram-канала «Анна Цомартова» случайно узнала об этом, когда увидела видеосообщения от отца пропавшей дагестанки Заиры. По его словам, девушка сейчас находится в Грузии. Заира пропала в Дагестане в сентябре прошлого года.

«Я обратилась к ним (кризисной группе СК SOS — «Газета.Ru») и спросила, все ли их подопечные снимаются с розыска или есть те, кто пропадает и числятся как без вести пропавшие. Мне ответила девушка-координатор в личных сообщениях, чтобы уточнить, почему я задаю такой вопрос, и потом сообщила, что да, Анна, действительно, вышла с ними на связь», — рассказала 161.RU администратор канала.

Во время разговора координатор правозащитной группы якобы сообщила, что знает о ситуации с Анной. Она отметила, что от девушки был запрос на эвакуацию с пометкой, что ее «преследуют некие люди».

21-летняя студентка юридического вуза Ростова-на-Дону Анна Цомартова пропала 10 февраля 2024 года. Она приехала из Ростова-на-Дону в Каспийск на соревнования по тайскому боксу, но проиграла их. СМИ сообщали, что девушка сильно расстроилась и ушла из спорткомплекса, оставив там мобильный телефон.

В марте 2024 года мать девушки рассказала «Газете.Ru», что ее видели на территории ведомственного санатория ФСБ России, но необходимых следственных мероприятий там не проводилось. По словам матери Анны, версию о том, что девушка сбежала после поражения в турнире по тайскому боксу, стала озвучивать пресс-служба МВД Дагестана. Сама же Цомартова предположила, что ее дочь могли похитить. Она также пожаловалась на бездействие следователей.

В январе депутат Госдумы обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову по делу пропавшей спортсменки и попросил проверить расследование дела об ее исчезновении.

Ранее знакомые рассказали о характере Цомартовой.