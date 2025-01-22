Россияне ответили, стали ли бы они возвращать ошибочно большую зарплату

Только 36% россиян вернули бы лишние деньги, если бы работодатель по ошибке выплатил им большую зарплату, чем есть на самом деле. Это показал опрос kp.ru, проведенный на фоне аналогичного случая на челябинском заводе. В нем приняли участие 8,4 тыс. человек.

«Вернула бы. Такой внезапный расход денежных средств здорово ударил по финансовому состоянию предприятия. Выдержал бы завод? А бухгалтер, который совершил такую ошибку? Это же сильнейший удар. Нет, я бы точно вернула», — сказала участница опроса.

Еще 38% опрошенных ответили, что вернули бы деньги только через суд. По их мнению, они им нужны больше, чем предприятию.

«Позвонила бы в банк узнать, что происходит, если бы там подтвердили что да, это не мошенники, то ждала бы суда. Просто так ничего бы не вернула», — призналась респондентка.

Оставшиеся 26% опрошенных россиян затруднились дать однозначный ответ. Они уточнили, что это будет зависеть от отношения с начальством, желания продолжить работать в этой компании и других факторов.

Накануне сообщалось, что сотрудники одного из челябинских заводов по ошибке бухгалтерии получили зарплату за декабрь в стократном размере. Так, один работник получили вместо 50 тысяч рублей — 5 млн рублей, другой сотрудник — 8 млн рублей. Количество работников завода, получивших повышенную зарплату за декабрь, не уточняется.

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