Россияне рассказали об ожиданиях по поводу роста зарплат в 2025 году

91% опрошенных россиян настроены на повышение зарплаты в 2025 году, написало интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на результаты исследования, проведенного Русской школой управления (РШУ).

64% из тех, кто ждет роста зарплаты, ожидают, что это произойдет на их нынешнем месте работы. 27% планируют найти другую работу с более высокой зарплатой.

Как показало исследование, 60% респондентов планируют получить повышение на работе. Из них 40% намерены добиться продвижения в своей нынешней компании и еще 20% — на новом месте работы. То есть каждый пятый готов сменить работодателя ради продвижения по карьерной лестнице. В опросе поучаствовали 1 237 сотрудников компаний из разных отраслей бизнеса.

В первой половине января ТАСС со ссылкой на результаты опроса, который провели на сервисе «Работа.ру» написал, что 66% работающих россиян ждут повышения зарплаты в первые шесть месяцев 2025 года. 13% респондентов из числа тех, кто ожидает роста зарплаты, ждут, что их оклад вырастет меньше чем на 10%, а 25% опрошенных рассчитывают на 11–25-процентное повышение.

Ранее стало известно, что некоторым категориям граждан повысят зарплату в 2025 году.