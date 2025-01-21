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На одном из челябинских заводов рабочим случайно выплатили зарплату в стократном размере

Рабочие на челябинском заводе получили стократную зарплату за декабрь
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Shutterstock

Сотрудники одного из челябинских заводов по ошибке бухгалтерии получили зарплату за декабрь в стократном размере, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Как уточняет канал, один работник получили вместо 50 тысяч рублей — 5 млн рублей, другой сотрудник — 8 млн рублей. Количество работников завода, получивших повышенную зарплату за декабрь, не уточняется.

Предприятие может вернуть начисленные деньги через суд, если удастся доказать техническую ошибку, однако на сегодняшний день это сложно сделать, поскольку составление расчетных листов ведется в специальных программах, а не вручную, пишет канал.

Во второй половине декабря эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко напомнила, что в России с 1 января 2025 года размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) увеличат на 16,6%, до 22 440 рублей, что станет причиной и роста зарплат в стране. Она подчеркнула, что зарплата за месяц на условиях полного рабочего дня не может составлять сумму ниже установленной величины МРОТ.

Ранее были названы отрасли, в которых больше всего увеличилась зарплата в 2024 году.

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