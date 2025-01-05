В Алтайском крае пять человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом

В Алтайском крае произошло ДТП с участием туристического автобуса. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в Смоленском районе. По данным ведомства, водитель не справился с управлением и врезался в столб. В этот момент в салоне находились 18 человек.

«Пять граждан доставлены в Белокурихинскую горбольницу для осмотра», – сообщается в публикации.

На кадрах с места инцидента заметно, что во время ДТП столб деформировал переднюю часть транспортного средства.

До этого в Перми в аварии с участием двух автобусов пострадали шесть человек. Один из автомобилей не двигался и стоял около остановки, в этот момент второй участник аварии врезался в него, так как водитель не справился с управлением.

После ДТП в больницу попали пять человек, в том числе и ребенок. После произошедшего в СК РФ возбудили уголовное дело, обстоятельства выясняются.

Ранее в Орле загорелся троллейбус с пассажирами.