В Орле загорелся троллейбус с пассажирами

Троллейбус, в салоне которого находились люди, загорелся во время движения в городе Орле. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

Сразу после того как в транспортном средстве возник огонь, водитель высадил пассажиров и попытался самостоятельно потушить пожар. Впоследствии ему на помощь пришли сотрудники экстренных служб. Всего к ликвидации возгорания привлекли семь специалистов и две единицы техники.

«Пострадавших нет», — подчеркнули в ведомстве.

В ночь на 27 декабря сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов перекрыли Планерную улицу в Приморском районе Санкт-Петербурга из-за загоревшейся машины марки Mercedes. Полицейские преследовали водителя автомобиля, хотевшего скрыться от погони, с Богатырского проспекта. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, из-за чего транспортное средство врезалось в отбойник.

После этого машина загорелась, и стражи порядка были вынуждены перекрыть дорогу и вызвать спасателей. Прибывшие на место огнеборцы оперативно ликвидировали огонь, при этом никто не пострадал.

Ранее в районе ВДНХ в Москве загорелся рейсовый автобус.