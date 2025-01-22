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В Госдуме предложили установить конкретные клиники для медосвидетельствования мигрантов

В ГД предложили проводить медосвидетельствование мигрантов только в госклиниках
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Илья Питалев/РИА Новости

Глава комитета Государственной думы России по охране здоровья Сергей Леонов предложил запретить проводить в частных клиниках обязательное медицинское освидетельствование мигрантов, в том числе на ВИЧ-инфекцию. Об этом сообщает ТАСС.

Он утверждает, что значительная часть иностранцев фактически не проходит обязательное медосвидетельствование, что повышает риск распространения инфекционных заболеваний в России.

Леонов подчеркнул, что подобное возможно из-за того, что мигранты выбирают для получения справок частные клиники, где их проверяют только на бумаге.

Обязательное медицинское освидетельствование иностранцев поможет снизить количество нарушений, а также обеспечить поступления средств в казну, добавил парламентарий.

До этого сообщалось, что в Москве Долгопрудненский районный суд признал трех местных жителей в незаконной легализации иностранцев на территории столичного региона.

Согласно материалам дела, сотрудники медицинской организации изготавливали подложные приглашения для мигрантов для прохождения ими медицинского освидетельствования по несуществующим заболеваниям. За каждое оформление медработники получали от 10 тыс. до 40 тыс. руб.

Ранее в СПЧ предложили новые ограничения на въезд иностранцев в Россию.

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