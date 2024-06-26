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В Москве главврача и директора клиники осудили за организацию незаконной миграции

В Москве главврача и директора клиники признали виновными в оформлении нелегалов

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ГУ МВД России по г. Москве

В Москве Долгопрудненский районный суд признал трех местных жителей в незаконной легализации иностранцев на территории столичного региона. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Согласно материалам дела, сотрудники медицинской организации изготавливали подложные приглашения для мигрантов для прохождения ими медицинского освидетельствования по несуществующим заболеваниям. За каждое оформление медработники получали от 10 до 40 тысяч рублей.

По этим документам иностранцы въезжали в страну, использовали их для пребывания и трудоустройства в РФ. По данным правоохранителей, с помощью преступной схемы осужденные легализовали более 150 мигрантов.

Двое фигурантов уголовного дела получили по 1 году и 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей (каждому). Третий фигурант получил 1 год лишения свободы и такой же штраф.

Ранее в Кузбассе троих человек задержали за выдачу фиктивных сертификатов иностранцам.

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