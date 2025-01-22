Генпрокуратура обжаловала решение суда о земле в поселке в Барвихе

Генпрокуратура обжаловала решение Одинцовского суда Московской области, который отказался изъять в пользу государства земли в элитном поселке «Сады Майендорф» в Барвихе, следует из материалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В публикации отмечается, что в ближайшее время дело направят на рассмотрение в Мособлсуд.

В январе 2024 года Генпрокуратура обратилась с иском в Одинцовский городской суд об изъятии 13 земельных участков общей площадью 8,02 га в коттеджном поселке Барвиха и деревне Жуковка. До 2000-х годов они были в пользовании санатория «Барвиха» Управления делами президента РФ. Затем, по мнению надзорного ведомства, их незаконно приватизировали.

В ноябре суд завершил слушания позиций сторон в рамках дела об изъятии земель.

В декабре 2024 года суд в Московской области отказался по иску Генпрокуратуры изымать в пользу государства земли в элитном коттеджном поселке «Сады Майендорф» в Барвихе.

Ранее в Барвихе ответили на обвинение в покупке земли в 236 раз дешевле.