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В Бурятии СК проводит проверку из-за возврата самолета на посадочную площадку

СК: в Бурятии пилоты из-за технических причин вернули самолет на площадку
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Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

В Бурятии самолет Л-410, следовавший по маршруту Кырен — Улан-Удэ, по техническим причинам вернулся на посадочную площадку. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Посадка произведена в штатном режиме. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Следователи организовали проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

19 января сообщалось, что в столичном аэропорту Шереметьево аварийно приземлился Sukhoi Superjet 100. Лайнер должен был лететь из Москвы в Саранск. На борту находились 66 пассажиров и шесть членов экипажа. Причиной возвращения борта в аэропорт вылета стала неисправность шасси.

11 января стало известно, что самолету из Москвы в Дубай пришлось вернуться в аэропорт вылета. По данным Telegram-канала Mash, десятки пассажиров отказались продолжать полет на неотремонтированном лайнере. Отмечается, что многие боялись лететь из-за страшного звука, который они слышали при посадке.

Ранее была названа причина экстренной посадки самолета Boeing 737 в московском Внуково.

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