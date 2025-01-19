Sukhoi Superjet 100 аварийно сел в Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево аварийно приземлился Sukhoi Superjet 100, сообщает 112.

По данным Telegram-канала, лайнер должен был лететь из Москвы в Саранск, однако у него возникли проблемы с шасси. На борту находятся 66 пассажиров и шесть членов экипажа.

30 декабря самолет Boeing 737 южнокорейской авиакомпании Jeju Air совершил экстренную посадку из-за неисправности шасси. Тогда все завершилось благополучно, никто из пассажиров не пострадал. Власти страны приостановили все полеты таких самолетов, после того как за день до этого Boeing 737 того же перевозчика разбился в Муане: самолет не выпустил шасси и «на брюхе» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего врезался в бетонное заграждение. Эксперты, изучившие кадры из аэропорта Муан, пришли к мнению, что пилоты во время посадки, вероятно, не могли управлять ни двигателями, ни шасси.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.