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Названа причина экстренной посадки самолета Boeing 737 в московском Внуково

РИА Новости: Boeing 737 экстренно сел в Москве из-за неисправности стабилизатора
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Пассажирский самолет Boeing 737 совершил экстренную посадку в московском аэропорту Внуково в связи с неисправностью стабилизатора. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В материале уточняется, что на борту воздушного судна находились 173 пассажира.

«Самолет экстренно приземлился в аэропорту Внуково из-за неисправности стабилизатора. Посадка прошла штатно», — отметил источник агентства.

7 января Telegram-канал Mash сообщил, что в московском аэропорту Внуково собирается экстренно сесть самолет Boeing 737. По информации журналистов, лайнер компании «ЮТэйр» следовал из Санкт-Петербурга в Самарканд.

Во время полета члены экипажа обнаружили в воздушном судне техническую неисправность и запросили аварийную посадку. Ожидается, что самолет продолжит полет в Узбекистан после того, как специалисты осмотрят его и устранят неполадки.

30 декабря в Ямало-Ненецком автономном округе экстренно приземлился самолет компании «ЮТэйр», следовавший из Тюмени в Красноселькуп. Причиной послужила поломка, из-за которой воздушное судно совершило посадку всего на одном винте. Несмотря на это, никто из находившихся на борту людей не пострадал.

Ранее самолет Южно-Сахалинск — Новосибирск совершил вынужденную посадку в Братске из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

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