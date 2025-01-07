Названа причина экстренной посадки самолета Boeing 737 в московском Внуково

Пассажирский самолет Boeing 737 совершил экстренную посадку в московском аэропорту Внуково в связи с неисправностью стабилизатора. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В материале уточняется, что на борту воздушного судна находились 173 пассажира.

«Самолет экстренно приземлился в аэропорту Внуково из-за неисправности стабилизатора. Посадка прошла штатно», — отметил источник агентства.

7 января Telegram-канал Mash сообщил, что в московском аэропорту Внуково собирается экстренно сесть самолет Boeing 737. По информации журналистов, лайнер компании «ЮТэйр» следовал из Санкт-Петербурга в Самарканд.

Во время полета члены экипажа обнаружили в воздушном судне техническую неисправность и запросили аварийную посадку. Ожидается, что самолет продолжит полет в Узбекистан после того, как специалисты осмотрят его и устранят неполадки.

30 декабря в Ямало-Ненецком автономном округе экстренно приземлился самолет компании «ЮТэйр», следовавший из Тюмени в Красноселькуп. Причиной послужила поломка, из-за которой воздушное судно совершило посадку всего на одном винте. Несмотря на это, никто из находившихся на борту людей не пострадал.

Ранее самолет Южно-Сахалинск — Новосибирск совершил вынужденную посадку в Братске из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.