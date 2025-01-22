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В Москве кота-прапорщика номинировали на премию

В Москве кота-прапорщика по кличке Толик из пожарной части выдвинули на премию
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МЧС России

В Москве кота-прапорщика по кличке Толик из пожарной части №89 выдвинули на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь» в номинации «Братья наши меньшие». Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«В декабре 2024 года Толику было присвоено первое специальное звание — прапорщик внутренней службы. Ему смастерили миниатюрные погоны и уже шьют форму», — говорится в сообщении.

В 2020 году Толик, будучи котенком, выбежал к пожарной машине, когда сотрудники МЧС тушили возгорание. Его посадили в спецтранспорт и решили оставить в части.

«Так котик обрел новую семью, а огнеборцы — верного друга», — добавили в ведомстве.

В прошлом году сообщалось, что кот по имени Пепа нашел работу в одном из сетевых магазинов в Подмосковье. Его оформили как самозанятого сотрудника, а зарплату выдают молоком и сосисками. В магазине рассказали, что коту нравится гибкий график работы, близость к дому и дружелюбный коллектив. По данным РИА Новости, Пепа не бездомный кот, но он предпочитает гулять на улице.

Ранее китайцы начали отправлять собак и котов на работу.

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