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Китайцы начали отправлять собак и котов на работу

CNN: в Китае стали отправлять собак и котов на работу в кафе

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Китае появился новый тренд среди владельцев кошек и собак: они начали отправлять своих питомцев на работу в кафе. Об этом пишет CNN.

Феномен получил название Zhengmaotiaoqian, что с китайского переводится как «заработать деньги на вкусняшки».

Кафе с животными — крупный бизнес в КНР. Посетители платят за вход в такое заведение от 30 до 60 юаней (400-950 рублей) с человека, также они могут просто заказать что-то вроде чашки кофе — все для того, чтобы провести время в окружении кошек, собак или других животных.

Китайцы решили совместить спрос на такие кафе с необходимостью пристроить питомцев куда-то на время отсутствия хозяев дома. Более того, таким образом владельцы животных могут прилично сэкономить на электроэнергии: многие оставляют дома для питомцев включенные кондиционеры или свет.

До этого 27% россиян заявили, что для них отдых будет идеальным, только если они проведут его в компании питомца.

Ранее стало известно, кого дороже содержать — кошек или собак.

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