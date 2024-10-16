Китайцы начали отправлять собак и котов на работу

В Китае появился новый тренд среди владельцев кошек и собак: они начали отправлять своих питомцев на работу в кафе. Об этом пишет CNN.

Феномен получил название Zhengmaotiaoqian, что с китайского переводится как «заработать деньги на вкусняшки».

Кафе с животными — крупный бизнес в КНР. Посетители платят за вход в такое заведение от 30 до 60 юаней (400-950 рублей) с человека, также они могут просто заказать что-то вроде чашки кофе — все для того, чтобы провести время в окружении кошек, собак или других животных.

Китайцы решили совместить спрос на такие кафе с необходимостью пристроить питомцев куда-то на время отсутствия хозяев дома. Более того, таким образом владельцы животных могут прилично сэкономить на электроэнергии: многие оставляют дома для питомцев включенные кондиционеры или свет.

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