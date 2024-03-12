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Кота взяли на работу в подмосковный супермаркет, документы оформили

В «Пятерочку» взяли на работу кота за молоко и сосиски, оформили самозанятым

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Julian Stratenschulte/Global Look Press

Пушистый кот по имени Пепа нашел работу в одном из магазинов сети «Пятерочка» Подмосковья. Как пишет РИА Новости со ссылкой на компанию, Пепу оформили как самозанятого сотрудника, зарплату выдают молоком и сосисками.

Пепа не бездомный кот, у него есть хозяин, но он предпочитает гулять на улице. «Кот оформлен как самозанятый: ему нравится гибкий график работы, близость к дому и дружелюбный коллектив. Ежедневно он получает несколько мисок молока и сосиски «Красная цена», — сообщили в магазине «Пятерочка».

Сотрудники компании шутят, что предложение для Пепы более чем привлекательное по сравнению с рыночными условиями.

До этого Роспотребнадзор не разрешил «уволенному» коту Сергею вернуться в калининградский магазин. Животное стало неофициальным символом Зеленоградска, но в январе администрация магазина рассказала о вынесенном владельцу торговой точки постановлении, в котором контролирующий орган потребовал «избавиться от кота». Тот жил в помещении уже несколько лет, имел собственную лежанку и был признан «сотрудником года». Однако на него анонимно пожаловался «некий молодой человек», после чего коллега Сергея забрал его к себе домой.

Ранее соцсети взбудоражил кот в полицейской форме.

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