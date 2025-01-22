Бойца ММА Ахъядова подозревают в планировании побега из ИВС

Свидетели заявили, что боец ММА Ахъядов готовился совершить побег из ИВС

Боец смешанных единоборств Ламберд Ахъядов, обвиняемый в нападении на инспектора Московской административной дорожной инспекции, планировал сбежать из изолятора временного содержания (ИВС). Об этом со ссылкой на показания засекреченных свидетелей в суде сообщает РИА Новости.

По их словам, Ахъядов спрашивал о возможности совершить побег.

В свою очередь, адвокат бойца Манаев заявил, что Ахъядов не планировал и не предпринимал никаких попыток к побегу, а к показаниям свидетелей следует отнестись критически. Защитник отметил, что оба свидетеля засекречены, и поэтому он их не видел.

Ахъядов обвиняется в терроризме, участии в деятельности террористической организации, посягательстве на жизнь сотрудника полиции и применении насилия к полицейскому.

В декабре сообщалось, что Ахъядов присягнул террористической группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Ранее сообщалось, что заключенные СИЗО-1 в Ростове совершили попытку побега через подкоп.