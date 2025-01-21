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Пожилая россиянка поверила в безбедную жизнь и потеряла 2,7 млн рублей

В Коми женщина поверила в безбедную жизнь и лишилась 2,7 млн рублей
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Depositphotos

В Коми 62-летняя женщина поверила в безбедную жизнь, обещанную мошенниками, и потеряла 2,7 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, с пожилой женщиной связался неизвестный, который представился «сотрудником Росфинмониторинга» и предложил пенсионерке поучаствовать в «экспериментальном нацпроекте по обогащению населения». Аферист пообещал россиянке безбедную жизнь и переключил ее на «силовика», который запутал россиянку и заявил, что программа секретная, и поэтому о ней нельзя никому рассказывать.

Пенсионерка поверила преступникам и последовала их инструкциям. Она взяла два кредита на общую сумму в 2,7 млн рублей и в течение месяца небольшими суммами перевела все деньги на счета злоумышленников.

Через какое-то время, не получив денег и услышав требования о дальнейших переводах, она поняла, что ее обманули. Пенсионерка обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.

Ранее экс-главу Корпорации развития Самарской области обманули на 430 млн рублей.

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