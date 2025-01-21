Ядовитая змея укусила россиянина, когда тот решил ее погладить, и отправила его в реанимацию

Во Владимире ядовитая змея укусила своего хозяина, когда тот решил ее погладить, и отправила его в реанимацию. Об этом сообщает региональный минздрав.

По информации министерства, инцидент произошел 19 января. Реанимационная бригада скорой помощи приехала на вызов к мужчине, который рассказал, что его укусила за палец ядовитая габонская гадюка. Змея живет у него в террариуме, и укус произошел при попытке погладить рептилию. Пострадавшему оказали помощь и доставили в медицинское учреждение.

Медики госпитализировали мужчину в реанимацию, где он провел несколько дней. Затем его перевели в отделение, однако пациент написал отказ и покинул больницу.

До этого в московской гостинице обнаружили полуметровую пятнистую змею. Забраться в гостиницу рептилия могла по канализационной трубе, предположила сотрудница. На данный момент ее увезли специалисты.

Ранее в Таиланде российские туристы обнаружили большую змею в бассейне отеля.